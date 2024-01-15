Бундесвер отрабатывает сценарий войны с Россией

Natalija Osminina

Полная чушня. Причем с первых же пунктов: "Масштабное наступление на Украине и к июню 2024 года победит ВСУ"- это что за формулировка? Капитуляция Украины? Захват Россией Львова? Раз СВО не дойдет до границ с Прибалтикой, то на фига Москве проводить там провокации? И где будет Россия "проведить обширные учения «Запад 2024» с привлечением 50 000 солдат", если она 1 июня 2004 года будет доосвобождать 4 области на востоке Украины? А в декабре – после американских выборов – не "в Калининграде может начаться пограничный конфликт и беспорядки", а в США начнется Гражданская война и крах Бреттон-Вудской системы. И тогда людям тупо будет нечего жрать. И в США, и во всей Европе, и в восточной Прибалтике. Этот тупой сброд забывает, что они не в Первой Мировой, и не во Второй. Это ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ и РОССИЯ ЯДЕРНАЯ ДЕРЖАВА С ВОЗМОЖНОСТЯМИ МНОГОКРАТНО ПРЕВЫШАЮЩИМИ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАТО. Это РАЗ. А ДВА - это то, что Финансовая пирамида рушится.