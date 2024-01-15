Немецкий Bild публикует выдержки из материалов «секретного документа» Бундесвера, в котором прописаны четкие шаги в случае вероятного конфликта с РФ, который может начаться в течение 2024 года.
Бундесвер отрабатывает сценарий войны с Россией
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Natalija Osminina
Полная чушня. Причем с первых же пунктов: "Масштабное наступление на Украине и к июню 2024 года победит ВСУ"- это что за формулировка? Капитуляция Украины? Захват Россией Львова? Раз СВО не дойдет до границ с Прибалтикой, то на фига Москве проводить там провокации? И где будет Россия "проведить обширные учения «Запад 2024» с привлечением 50 000 солдат", если она 1 июня 2004 года будет доосвобождать 4 области на востоке Украины? А в декабре – после американских выборов – не "в Калининграде может начаться пограничный конфликт и беспорядки", а в США начнется Гражданская война и крах Бреттон-Вудской системы. И тогда людям тупо будет нечего жрать. И в США, и во всей Европе, и в восточной Прибалтике. Этот тупой сброд забывает, что они не в Первой Мировой, и не во Второй. Это ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ и РОССИЯ ЯДЕРНАЯ ДЕРЖАВА С ВОЗМОЖНОСТЯМИ МНОГОКРАТНО ПРЕВЫШАЮЩИМИ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАТО. Это РАЗ. А ДВА - это то, что Финансовая пирамида рушится.
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9 час.
Natalija Osminina
Десятки раз писала на МТ, что только идиоты могут мечтать о взятии всей Украины до Львова, где Россию ждала бы засада НАТО. Ну, вот после прочтения этого плана Бундесвера, разработанного внутри планов всего НАТО (нескольких планируемых ими учений), надеюсь уже всем стало ясно, что до Львова идти не надо - даже если бы Путину выделили туда КОРИДОР , то есть ложно принудив Украину к капитуляции! ДАЖЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАХВАТЫВАТЬ ВСЮ УКРАИНУ!! А уж если бы пришлось её брать военным путем, теряя сотни и сотни тысяч российских парней- то желать этого могут только полные дебилы.
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8 час.
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