Продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартуют 23 апреля

Продажа полисов ОСАГО, которые будут действовать одновременно на территории России и Белоруссии — так называемая "Белая карта" — начнется 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
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