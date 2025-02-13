Мегафон резко повышает цены на мобильную связь сразу на 21%. 🤑🤑🤑 Оператор также меняет условия тарифов.
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Мегафон резко повышает цены на мобильную связь сразу на 21%. 🤑🤑🤑 Оператор также меняет условия тарифов.