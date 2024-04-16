Роспотребнадзор дал советы челябинским паломникам в Саудовскую Аравию

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в связи с планируемым выездом паломников на хадж в Саудовскую Аравию, который будет осуществляться с 9 мая по 10 июня 2024 года, напомнило о мерах профилактики инфекций.
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