Эндокринолог предупредил о негативных последствиях ожирения

Ожирение увеличивает риск развития диабета второго типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака, рассказал «Известиям» 25 апреля врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов.
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