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В регионах России изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться для диверсий

В регионах России изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться для диверсий

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД России пресекли в марте противоправную деятельность в регионах, изъяв более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности.

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