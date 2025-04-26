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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» вышла вперед в серии с «Лейкерс» благодаря 30 очкам Джейдена Макдэниэлса

Форвард «Вулвс» Джейден Макдэниэлс обновил рекорд карьеры по результативности в матче плей-офф, отметившись 30 очками (13 из 22 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 3 из 4 с линии) за 38 минут в игре.

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