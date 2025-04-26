«Миннесота» вышла вперед в серии с «Лейкерс» благодаря 30 очкам Джейдена Макдэниэлса

Форвард «Вулвс» Джейден Макдэниэлс обновил рекорд карьеры по результативности в матче плей-офф, отметившись 30 очками (13 из 22 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 3 из 4 с линии) за 38 минут в игре.