Монголии нужны большие инвестиции в туризм — министр

Для развития инфраструктуры в сфере туризма Монголии необходимы инвестиции в размере $4 млрд, заявила министр культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии Чинбат Номин, сообщает 28 апреля информационный портал news.
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