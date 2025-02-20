США намерены применить доктрину Стимсона к Украине

Между Россией и Соединенными Штатами начались переговоры об улучшении двусторонних отношений. И оценивая их результаты не стоит забывать об особенности американской политики, на которую обратил внимание спецпредставитель президента США Кит Келлог.
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