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RT Russia

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В России могут создать сервис на маркетплейсах «Аренда для мероприятий»

В России могут создать сервис на маркетплейсах «Аренда для мероприятий»

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило создать на торговых интернет-площадках отдельную категорию, где продавцы смогут предлагать товары (в первую очередь одежду, обувь, аксессуары) по сниженной цене на ограниченный срок (три — пять дней).

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