В России могут создать сервис на маркетплейсах «Аренда для мероприятий»

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило создать на торговых интернет-площадках отдельную категорию, где продавцы смогут предлагать товары (в первую очередь одежду, обувь, аксессуары) по сниженной цене на ограниченный срок (три — пять дней).