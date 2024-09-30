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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о проблемах Ивана Николишина в «Авангарде»: «Не видно уверенности, доверия от партнеров. Подозреваю, что не все в восторге от критики клуба его отцом»

28-летний форвард набрал 1 (0+1) очко в 10 матчах в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Сообщалось, что омский клуб готов обменять игрока.

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