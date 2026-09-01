Свыше 4,3 тысячи человек поступили в Московский областной медколледж в этом году

Приемная кампания в Московский областной медицинский колледж отличилась высоким конкурсом среди абитуриентов, поступающих как после девятого, так и после 11-го класса на бюджетные и коммерческие места.
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