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Свыше 4,3 тысячи человек поступили в Московский областной медколледж в этом году

Свыше 4,3 тысячи человек поступили в Московский областной медколледж в этом году

Приемная кампания в Московский областной медицинский колледж отличилась высоким конкурсом среди абитуриентов, поступающих как после девятого, так и после 11-го класса на бюджетные и коммерческие места.

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