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В Хабаровске отметят бурятский Новый год Сагаалган

В Хабаровске отметят бурятский Новый год Сагаалган

В Хабаровске 17 февраля будет отмечаться Новый год по лунному календарю. Посетители смогут участвовать в различных мероприятиях, включая тематические конкурсы, пробовать национальные угощения и наслаждаться концертной программой.

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