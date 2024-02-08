В Хабаровске отметят бурятский Новый год Сагаалган

В Хабаровске 17 февраля будет отмечаться Новый год по лунному календарю. Посетители смогут участвовать в различных мероприятиях, включая тематические конкурсы, пробовать национальные угощения и наслаждаться концертной программой.
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