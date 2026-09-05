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Спутник

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Юрий Котенок: Хочу примитивно наказать врага. Вот это моё желание

Юрий Котенок: Хочу примитивно наказать врага. Вот это моё желание

Враг наращивает удары по территории России, несмотря на активизацию русских атак по объектам ВСУ на Украине.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя valneva laryssa
valneva laryssa

Таких продажных и подлых "верхов" в России не было никогда!!! Да, и такой мерзкой " тусовки" - а как назвать всех этих убогих певунов, телевизионщиков, семеек награбивших в лихие 90-е (ельциных,собчаков и прочую мразь?) А слово "элита" не для всей этой сволочи...

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Ну какой же недоумок это написал! Ну выведете главарей - на их место тут же наползут ещё хуже. Нужно ВЫБОМБИТЬ ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ, потом дополнительно зачистить ТОСами, а тех недобитков, кто ещё будет жив - согнать в один ров и закопать поглубже. И так - до самых внешних границ Хохляндии. Потом всю эту территорию объявить возвращённой России - то есть восстановить историческую справедливость. А когда нет ни территории, ни прежнего бандитского населения - кому гейропейцы, пиндосы и прочие "радетели-благодетели" будут посылать свои дроны, ракеты и наёмников? И всё это можно было давным-давно сделать, хватило бы недели - не больше.