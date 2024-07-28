🛥 Власти Крыма поздравили жителей полуострова с Днём Военно-Морского Флота России Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что в истории Флота немало героических страниц и блестящих побед.
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🛥 Власти Крыма поздравили жителей полуострова с Днём Военно-Морского Флота России Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что в истории Флота немало героических страниц и блестящих побед.