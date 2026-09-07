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Царьград

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Чиновники сократили поездки на 70% и перешли на онлайн-режим

Чиновники сократили поездки на 70% и перешли на онлайн-режим

В работе региональных чиновников произошли заметные изменения, связанные с использованием служебных автомобилей.

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