Житель Керчи арестован за оправдание терроризма в мессенджере

В Керчи под стражу взят мужчина, обвиняемый в одобрении терроризма через интернет-мессенджер. Эксперты, изучавшие его высказывания, обнаружили в них элементы, подтверждающие поддержку террористической деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Выскочивший на до...
- Тарифы ЖКХ растут...
- Осужденный за гос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым