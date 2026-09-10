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Житель Керчи арестован за оправдание терроризма в мессенджере

Житель Керчи арестован за оправдание терроризма в мессенджере

В Керчи под стражу взят мужчина, обвиняемый в одобрении терроризма через интернет-мессенджер. Эксперты, изучавшие его высказывания, обнаружили в них элементы, подтверждающие поддержку террористической деятельности.

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