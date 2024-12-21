На новогоднем столе зачастую так много угощений, что не остается свободного места для декора. Да и хозяйка скорее беспокоится о том, что тарелка с бутербродами никак не помещается в центр, а не о том, что салфетки не сочетаются с цветом скатерти.
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