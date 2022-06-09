Велика американська родина Філа та Крісті Грейвс Сім'я із США у розпал війни в Україні удочерила дівчинку з особливостями розвитку Незважаючи на те, що влада США ввела щодо всіх поїздок в Україну максимально високий рівень загрози, американська пара полетіла за прийомною дочкою Мешканці Меріленду, Філ та Крісті Грейвс (Phil and Kristie Graves) удочерили шестирічну […] Сообщение Сім'я із США у розпал війни в Україні удочерила дівчинку з особливостями розвитку появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.