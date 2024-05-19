Аллею Памяти заложила ´Белая Русь´ в Бобруйске.

РОО ´Белая Русь´Актив Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ и первичные организации учреждений образования все чаще принимают участие в различных проектах, направленных на сохранение культурного наследия и памяти о прошлом.
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