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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Аллею Памяти заложила ´Белая Русь´ в Бобруйске.

Аллею Памяти заложила ´Белая Русь´ в Бобруйске.

РОО ´Белая Русь´Актив Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ и первичные организации учреждений образования все чаще принимают участие в различных проектах, направленных на сохранение культурного наследия и памяти о прошлом.

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