РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Гарий Щерба
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AT: НАТО будет пытаться напасть на Калининград и ликвидировать российский анклав в Европе

AT: НАТО будет пытаться напасть на Калининград и ликвидировать российский анклав в Европе

Как пишут журналисты издания Asia Times, в весьма возможном конфликте Североатлантического альянса с Россией, Калининградская область неизбежно станет приоритетной целью и Запад постарается его уничтожить.

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Комментарии
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Гарий Щерба
СМЕШНО  просто слушать  ИДИОТОВ ,  так как у  САМИХ  же  УЩЕРБНЫХ ПОДЖИЛКИ  ТРЯСУТА  ...!!!
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