AT: НАТО будет пытаться напасть на Калининград и ликвидировать российский анклав в Европе

Как пишут журналисты издания Asia Times, в весьма возможном конфликте Североатлантического альянса с Россией, Калининградская область неизбежно станет приоритетной целью и Запад постарается его уничтожить.
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