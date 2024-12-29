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Чорич о том, как отыгрался у Оже-Альяссима с 0:6, 0:2: «Если честно, я и сам не знаю. Знал, что у меня появятся шансы, если буду позитивно настроен»

Чорич о том, как отыгрался у Оже-Альяссима с 0:6, 0:2: «Если честно, я и сам не знаю. Знал, что у меня появятся шансы, если буду позитивно настроен»

Он проиграл Фелику Оже-Альяссиму первые восемь геймов матча, но победил 0:6, 6:4, 6:4 и сохранил своей сборной шансы на победу над Канадой.

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