Ефимов: за 9 месяцев москвичи выкупили более 11 га для ИЖС со скидкой 60%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что за три квартала текущего года москвичи сэкономили, в общей сложности, свыше 1,5 миллиарда рублей при покупке у города земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
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