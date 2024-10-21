Ефимов: за 9 месяцев москвичи выкупили более 11 га для ИЖС со скидкой 60%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что за три квартала текущего года москвичи сэкономили, в общей сложности, свыше 1,5 миллиарда рублей при покупке у города земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).