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Регионы России

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Александр Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона»

Александр Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона»

Овечкин провёл первую тренировку с командой 14 сентября, сразу после возвращения из России. На льду он появился в одном звене с Диланом Строумом и Райаном Леонардом.

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