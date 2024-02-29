Аналитик Левченко: продажа валютной выручки остановила обвал рубля в 2023 году

Обвал рубля осенью 2023 года удалось остановить после выхода указа президента России Владимира Путина о том, что в стране возвращаются к механизму обязательной продажи валютной выручки от экспорта, однако в Центральном банке России считают иначе.
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