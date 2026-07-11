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Пенсионеры стали чаще переводить часть своих сбережений на вклады детей и внуков: в чём причина

Пенсионеры стали чаще переводить часть своих сбережений на вклады детей и внуков: в чём причина

В последние месяцы банки всё чаще отмечают одну и ту же тенденцию: растет число операций, когда пенсионеры открывают вклады или счета на имя своих детей и внуков или переводят туда часть собственных накоплений.

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