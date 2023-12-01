Захарова ответила на критику Бербок поведения Лаврова на СМИД ОБСЕ

Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на претензии министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к российскому главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову.
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