Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Арабские СМИ: "Имидж США в глазах мирового общественного мнения разрушен"

Арабские СМИ: "Имидж США в глазах мирового общественного мнения разрушен"

Reconquistador   "Аль-​Халидж" (ОАЭ) 26 мая 2024 года Реакция Израиля на приказ Международного суда прекратить военную агрессию в Рафахе была ожидаемой, но теперь всё внимание приковано к тому, как дальше будет действовать Вашингтон - единственная сторона, от которой зависит выполнение резолюции.

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