Арабские СМИ: "Имидж США в глазах мирового общественного мнения разрушен"

Reconquistador "Аль-​Халидж" (ОАЭ) 26 мая 2024 года Реакция Израиля на приказ Международного суда прекратить военную агрессию в Рафахе была ожидаемой, но теперь всё внимание приковано к тому, как дальше будет действовать Вашингтон - единственная сторона, от которой зависит выполнение резолюции.