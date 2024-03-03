"Подснежники" в спортзале, похудение и мифы о биодобавках: будни фитнес-тренера

ПОДСНЕЖНИКИ, ПРОСЫПАЙТЕСЬ О типажах клиентов в спортзале, мифах вокруг фитнеса и о том, куда уходит мотивация, нам рассказал сертифицированный инструктор тренажёрного зала, персональный тренер, фитнес диетолог Андрей Богачёвский.