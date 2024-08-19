Под Калугой случилось жуткое ДТП с трактором и легковушкой

ДТП произошло на территории Перемышльского района, недалеко от села Воротынск.Накануне вечером, 19 августа, около 21:30, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение об аварии на территории Перемышльского района, недалеко от села Воротынск.