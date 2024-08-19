Под Калугой случилось жуткое ДТП с трактором и легковушкой

ДТП произошло на территории Перемышльского района, недалеко от села Воротынск.Накануне вечером, 19 августа, около 21:30, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение об аварии на территории Перемышльского района, недалеко от села Воротынск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)