Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 533 подписчика

Украина снова готова к перемирию. Но есть нюанс

Украина снова готова к перемирию. Но есть нюанс

Украина снова готова к перемирию. Но, разумеется, есть нюанс. Андрей Сибига рассказал о четырёх вариантах прекращения огня, предложенных властями разных стран.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Если кто-то ещё не понял что на данном этапе эскалации ударов по объектам в глубине территории не может быть какого-то соглашения о перемирии с выделением чего-то как в начале СВО - сейчас нужны гарантии безопасности, а их никто не может предоставить. Есть условия для переговоров, они озвучены в "Стамбульском Меморандуме" 2 июня 2025 г. - это компромис на который пошло руководство РФ.