Украина снова готова к перемирию. Но, разумеется, есть нюанс. Андрей Сибига рассказал о четырёх вариантах прекращения огня, предложенных властями разных стран.
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Сначала - "денацификация". Только после этого можно о чём-то с ними говорить. Т.к. без неё "демилитаризация" - невозможна.
Мочить свинозавров до последнего!
Наш ответ (и Сибиге, и ЗЕЛёному, и всей евро-сволоте): ПШЛНХ!! ДБЛБЛД!
А сколько их уже было этих перемирий ? Это как то приблизило мир в этом конфликте ? Хватит "Ваньку валять" . Теперь только капитуляция !!! Работайте , братья !!!
Россия должна предложить один единственный мирный план-БЕЗОГОВОРОЧНОЕ КАПИТУЛЯЦИЮ КИЕВСКОГО РЕЖИМА!
Если кто-то ещё не понял что на данном этапе эскалации ударов по объектам в глубине территории не может быть какого-то соглашения о перемирии с выделением чего-то как в начале СВО - сейчас нужны гарантии безопасности, а их никто не может предоставить. Есть условия для переговоров, они озвучены в "Стамбульском Меморандуме" 2 июня 2025 г. - это компромис на который пошло руководство РФ.
переговорная "резина" - тянем, тянем с переговорами, а вытянем полную и безоговорочную капитуляцию. только так!
Додавить их до конца, никакого перемирия!!! Только капитуляция страны 404 и карлика-нюхача!