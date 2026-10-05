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Почему остро-сладкие блюда вызывают привыкание

Почему остро-сладкие блюда вызывают привыкание

«Свайси», то есть сочетание сладкого и острого, — это один из самых популярных пищевых трендов этой осени.

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