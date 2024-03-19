Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут

Даванковский наверно, он же сам говорил об этом, что основная его клиентура мигранты, Стас, вы разве не слышали об этом?

МП

Михаил Пантюхин

Если Госдума и правительство РФ не одумается в этой антинародной политике по ввозу этих солдат удачи из ср.азии, думаю, что заразы, преступлений, коррупции станет в разы БОЛЬШЕ, а это будет взрыв народного возмущения, что так необходимо для дестабилизации в отдельных регионах, районах, городах и сёлах России "нашим" заклятым врагам в триклятом западе! Все, кто играют на их стороне ВРЕДИТЕЛИ И ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ!!!!!