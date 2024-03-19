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Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут

Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут

Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут: таджик взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске расскажу о происшествии, которое произошло на одном из избирательных участков нашей страны.

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Комментарии
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сергей максимов
Каким надо быть дэбилом чтобы принимать такие законы! Или они сами чурки?
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5 час.
Михаил Пантюхин
Даванковский наверно, он же сам говорил об этом, что основная его клиентура мигранты, Стас, вы разве не слышали об этом?
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если Госдума и правительство РФ не одумается в этой антинародной политике по ввозу этих солдат удачи из ср.азии, думаю, что заразы, преступлений, коррупции станет в разы БОЛЬШЕ, а это будет взрыв народного возмущения, что так необходимо для дестабилизации в отдельных регионах, районах, городах и сёлах России &quot;нашим&quot; заклятым врагам в триклятом западе! Все, кто играют на их стороне ВРЕДИТЕЛИ И ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ!!!!!
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4 час.

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