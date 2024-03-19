Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут: таджик взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске расскажу о происшествии, которое произошло на одном из избирательных участков нашей страны.
Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут
Комментарии
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сергей максимов
Каким надо быть дэбилом чтобы принимать такие законы! Или они сами чурки?
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5 час.
Михаил Пантюхин
Даванковский наверно, он же сам говорил об этом, что основная его клиентура мигранты, Стас, вы разве не слышали об этом?
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если Госдума и правительство РФ не одумается в этой антинародной политике по ввозу этих солдат удачи из ср.азии, думаю, что заразы, преступлений, коррупции станет в разы БОЛЬШЕ, а это будет взрыв народного возмущения, что так необходимо для дестабилизации в отдельных регионах, районах, городах и сёлах России "нашим" заклятым врагам в триклятом западе! Все, кто играют на их стороне ВРЕДИТЕЛИ И ПРЕДАТЕЛИ РОССИИ!!!!!
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4 час.
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