США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС

Борьба за мир на Ближнем Востоке может закончиться большой региональной войной Евгений Берсенев Фото: AP/ТАСС Материал комментируют: Станислав Тарасов Секретное совещание высшего руководства движения ХАМАС состоялось в Турции, сообщает государственный израильский телеканал Kan со ссылкой на собственные источники.
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