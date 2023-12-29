БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС

США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС

Борьба за мир на Ближнем Востоке может закончиться большой региональной войной Евгений Берсенев Фото: AP/ТАСС Материал комментируют: Станислав Тарасов Секретное совещание высшего руководства движения ХАМАС состоялось в Турции, сообщает государственный израильский телеканал Kan со ссылкой на собственные источники.

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