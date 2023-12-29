США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС

Борьба за мир на Ближнем Востоке может закончиться большой региональной войной Евгений Берсенев Фото: AP/ТАСС Материал комментируют: Станислав Тарасов Секретное совещание высшего руководства движения ХАМАС состоялось в Турции, сообщает государственный израильский телеканал Kan со ссылкой на собственные источники.