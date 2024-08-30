Харрис огласила способ закончить палестино-израильский конфликт

Харрис: война в секторе Газа должна закончиться Для завершения палестино-израильского конфликта в целом необходимо выработать «двухгосударственное решение», при котором и Израиль, и палестинцы будут в безопасности, считает ХаррисФото: Andrew Harnik / Getty Images Для завершения палестино-израильского конфликта необходимо выработать «двухгосударственное решение», заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.
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