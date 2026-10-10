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Глейхенгауз — о победе Трусовой на «Мемориале Дениса Тена»: первостепенная задача выполнена

Глейхенгауз — о победе Трусовой на «Мемориале Дениса Тена»: первостепенная задача выполнена

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе тренера Этери Тутберидзе, оценил победу российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) на турнире в Казахстане.

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