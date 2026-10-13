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Регионы России

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Число утечек данных российских компаний снизилось на 40% в 2026 году

Число утечек данных российских компаний снизилось на 40% в 2026 году

По данным аналитической компании F6, за период с января по сентябрь 2026 года в открытом доступе появилось 119 баз данных российских компаний, ранее не публиковавшихся в сети.

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