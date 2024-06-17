Хабенский – о гастролях МХТ в Японии: «Такого приёма и ажиотажа не было уже давно»

Билеты раскупили с такой же скоростью, как в Петербурге Актер и художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) Константин Хабенский на пресс-конференции 17 июня рассказал журналистам о гастролях труппы в Японии.
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