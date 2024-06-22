Инстасамку назвали «порождением плана Даллеса»

Такую характеристику дал певице Дарье Зотеевой руководитель «Русской общины» Андрей Ткачук.«Порождением плана Даллеса» назвал блогера и певицу Дарью Зотееву (Инстасамку) руководитель общественной организации «Русская община» Андрей Ткачук.
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