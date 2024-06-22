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Царьград

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Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Хоть чем то проебалты, порадовали)Ценный трофей - р...
  • Светлана Зуева
    Бля,безуглая экспердшшшаааа......сама пусть прется на фронт и там командует,овца тупорылая.Движение вглубь о...

Инстасамку назвали «порождением плана Даллеса»

Инстасамку назвали «порождением плана Даллеса»

Такую характеристику дал певице Дарье Зотеевой руководитель «Русской общины» Андрей Ткачук.«Порождением плана Даллеса» назвал блогера и певицу Дарью Зотееву (Инстасамку) руководитель общественной организации «Русская община» Андрей Ткачук.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Так и есть. Только почему-то никому из властьимущих до этой самки дела нет...
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