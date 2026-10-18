Новинка выйдет в конце октября и предложит игровой чип Q3 Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Neo12 на встрече с участием Visionox и Университета Цинхуа, состоявшейся 14 октября.
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