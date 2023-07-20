«Больно двигаться», — Заворотнюк сообщила о жутких болях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна всегда радовала свою аудиторию отзывчивостью и добротой. Все её подписчики говорят о том, что она – один из тех блогеров, которые не используют свою аудиторию исключительно для набора просмотров и лайков.