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Надо ли вернуть смертную казнь в России?

Надо ли вернуть смертную казнь в России?

Надо ли вернуть смертную казнь в России? На фоне последних событий в Ростове этот вопрос стал одним из наиболее животрепещущих у наших людей.

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Комментарии
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Елена Львовна
Смертную казнь не МОЖНО, а НУЖНО вернуть
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3 час.
E
Elka
Сопли жевать будем как всегда
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3 час.
Анатолий Юрасов
Надо!
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1 час.

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