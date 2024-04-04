В МИД РФ указали на схожесть позиций России и КНР по ситуации на Ближнем Востоке

Россия и Китай имеют схожие позиции по ситуациям на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Об этом 4 апреля сообщили в российском дипведомстве по итогам консультаций замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина в Пекине.