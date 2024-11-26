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Программу благоустройства на 2024 год завершили в Подмосковье

Программу благоустройства на 2024 год завершили в Подмосковье

В 2024 году в Московской области благоустроили 90 территорий, включая 23 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков, пять набережных, 12 лесопарков, восемь детских скверов и 13 активных зон в парках.

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