Суд постановил пустить в «Женскую гостиную» мужчин

Выставка в Австралии стала предметом резонансного разбирательства Тасманский суд вынес постановление: пускать мужчин на выставку «Женская гостиная» в Музее старого и нового искусства (MONA), несмотря на то, что сама идея проекта художницы Кирши Каечеле в том, чтобы создать арт-пространство исключительно для дам.
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