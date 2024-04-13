Суд постановил пустить в «Женскую гостиную» мужчин

Выставка в Австралии стала предметом резонансного разбирательства Тасманский суд вынес постановление: пускать мужчин на выставку «Женская гостиная» в Музее старого и нового искусства (MONA), несмотря на то, что сама идея проекта художницы Кирши Каечеле в том, чтобы создать арт-пространство исключительно для дам.