Профессор Васильев предрек усиление поддержки Киеву со стороны США после смерти Елизаветы II

Поддержка Киева со стороны некоторых западных стран может ослабнуть после смерти Елизаветы II. Однако Вашингтон намерен продолжать оказывать помощь украинской власти, заявил главный научный сотрудник Института Штатов и Канады РАН Владимир Васильев.