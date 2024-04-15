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Посол США в России заявила, что Вашингтон делится с Москвой информацией для содействия расследованию теракта в «Крокус Сити»

Посол США в России заявила, что Вашингтон делится с Москвой информацией для содействия расследованию теракта в «Крокус Сити»

Сразу после теракта в Подмосковье, унесшего жизни более 140 человек, коллективный Запад через подконтрольные СМИ и НПО начал активно продвигать версию о причастности к чудовищному преступлению группировки радикальных исламистов.

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