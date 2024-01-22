Профессиональная суббота.

В субботу 20.01.2024 учащиеся IX классов ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ посетили Мастер классы по профессиям в УО БГАЭК, УО БГМТК, где для них было организовано выступление агитбригады, экскурсии по колледжу, учащихся ознакомили с базой, условиями и правилами приема в 2024 году.