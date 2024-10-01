Какой праздник отмечают первого октября?

Международный день вегетарианства — это ежегодное событие, которое отмечается 1 октября и посвящено продвижению вегетарианского образа жизни, а также повышению осведомленности о его пользе для здоровья, окружающей среды и животных.
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