Глава МО Ирана Аштияни: теракты в РФ произошли из-за поддержки терроризма в США

Теракты в России и Иране произошли из-за поддержки террористических группировок со стороны США. Такое мнение высказал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу в Астане, сообщило иранское агентство Tasnim.
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