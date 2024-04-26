Глава МО Ирана Аштияни: теракты в РФ произошли из-за поддержки терроризма в США

Теракты в России и Иране произошли из-за поддержки террористических группировок со стороны США. Такое мнение высказал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу в Астане, сообщило иранское агентство Tasnim.